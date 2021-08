„Razem postawmy Miłosza na nogi!" - służba więzienna zaprasza na festyn

Koronowscy funkcjonariusze służby więziennej organizują imprezę charytatywną dla chorego Miłosza. Zabawa odbędzie się w niedzielę, 5 września, o godz. 11, przed budynkiem zakładu karnego. Zaproszono świetnych gości!

- Dochód z festynu zostanie przeznaczony na ratowanie zdrowia poszkodowanego w wypadku syna jednego z funkcjonariuszy służby więziennej. Miłosz to niezwykły 14-latek, mieszkaniec Koronowa. Ma bardzo dzielnych rodziców i siostrę. W październiku ubiegłego roku, podczas jazdy rowerem po koronowskiej Grabinie, nieszczęśliwie upadł. W wyniku tego doznał między innymi złamania kręgosłupa w kilku miejscach, wielokrotnych złamanie kości czaszki, twarzoczaszki, szczęki oraz w dna oczodołu. Doszło również do uszkodzenia narządów wewnętrznych. Aktualnie nastolatek porusza się na wózku inwalidzkim, jednak może stanąć na własnych nogi i w tym my możemy, i bardzo chcemy mu pomóc - mówi kpt. Karolina Kozłowska, rzecznik prasowy dyrektora zakładu karnego w Koronowie.Impreza rozpocznie się o godzinie 11.00. Dzień wcześniej, przed budynkiem zakładu karnego odbędzie się także charytatywna zbiórka krwi.Więcej w materiale Jolanty Fischer.