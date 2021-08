Nauczycielskie narady przed pierwszym dzwonkiem. Temat nr 1: pandemia

Trwają ostatnie przygotowania do nowego roku szkolnego. Dyrektorzy szkół mają obowiązek zadbać o bezpieczeństwo zdrowotne uczniów, ale także wszystkich podległych sobie pracowników.

Zachorowań na COVID-19 wśród uczniów i przejścia na naukę zdalną - tego najbardziej obawiają się szefowie bydgoskich podstawówek, z którymi rozmawiała Elżbieta Rupniewska.- Wczoraj odbyła się rada pedagogiczna podsumowująca miniony rok szkolny - a dzisiejsze spotkanie dotyczyło rozpoczynającego się, nowego roku szkolnego. Na pierwszym miejscu omawialiśmy procedury bezpieczeństwa, które będą obowiązywały od 1 września zgodnie z nowymi wytycznymi, czy raczej zaktualizowanymi wytycznymi z Ministerstwa Zdrowia. One w większości są podobne do wytycznych z ubiegłego roku, ale są uszczegółowione. Na przykład jutro jest rozpoczęcie roku szkolnego, i jedną z takich zasad będzie ta, że do szkoły będą wchodzić tylko uczniowie. Wyjątek stanowią rodzice dzieci z klas pierwszych, jednak tu obowiązuje zasada: jedno dziecko i jeden opiekun. Są przygotowane różne wejścia do szkoły - mówi Iwona Zwirkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58.Więcej w materiale Elżbiety Rupniewskiej.