W pandemii skróciła się średnia długość życia. Czy emerytury będą wyższe?

Część emerytów zyska na tym, że w czasie pandemii skróciła się średnia długość naszego życia, ponieważ te statystyki mają wpływ na wysokość świadczeń. Tylko czy każdy może liczyć na więcej pieniędzy?

Wątpliwości wyjaśnia naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych ZUS-u w Bydgoszczy Mirosława Lewandowska- Skorzystają przede wszystkim osoby, które nabywają uprawnienia do świadczeń emerytalnych w okresie od 1 kwietnia 2021, a te tablice będą obowiązywały do 31 grudnia 2022, czyli zyskują osoby, które pierwszorazowo idą na świadczenie emerytalne, osoby, które są już na świadczeniu emerytalnym, ale pracują dodatkowo i mogę sobie doliczyć okres opłacania składek (...). Kobiety na przykład, które nabywają wiek emerytalny, były członkami otwartych funduszy emerytalnych, w tym roku kończą 65 lat - one też mają prawo do ponownego przeliczenia świadczenia.Do ZUS-u wpływają natomiast wnioski od niepracujących emerytów - te osoby dostaną odmowę przeliczenia świadczenia.