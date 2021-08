W 1900 roku woda popłynęła do mieszkań bydgoszczan z wieży ciśnień na Szwederowie. Okrągły jubileusz wypadał więc w zeszłym roku, ale wtedy uroczyste obchody ...

Do wypadku doszło w piątek (27.08.) po południu. Karetka jechała na sygnale. Na skrzyżowaniu Grunwaldzkiej i Skośnej ambulans zderzył się z samochodem dostawc ...

2021-08-27, godz. 19:56

Wczoraj (26.08.) do ośrodka dla cudzoziemców w Grupie pod Grudziądzem trafiło około 70 uchodźców z Afganistanu, z których połowa to dzieci. Do Polski przyleci ...

» więcej