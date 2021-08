70 uchodźców z Afganistanu schroniło się w Grupie pod Grudziądzem

Od 18 do 20 sierpnia 2021 – w ramach ewakuacji afgańskich współpracowników wojska oraz polskiej dyplomacji – do ośrodków dla cudzoziemców trafiło 127 obywateli Afganistanu. Wśród nich jest 41 dzieci - poinformował Urząd do Spraw Cudzoziemców./fot. PAP/Marcin Obara

Wczoraj (26.08.) do ośrodka dla cudzoziemców w Grupie pod Grudziądzem trafiło około 70 uchodźców z Afganistanu, z których połowa to dzieci. Do Polski przylecieli rządowym samolotem. Uchodźcy potrzebują przede wszystkim pomocy rzeczowej. Trwa zbiórka.