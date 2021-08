120 lat bydgoskich „Wodociągów" - uroczystość w Muzeum Wodociągów [zdjęcia, wideo]

W 1900 roku woda popłynęła do mieszkań bydgoszczan z wieży ciśnień na Szwederowie. Okrągły jubileusz wypadał więc w zeszłym roku, ale wtedy uroczyste obchody wstrzymała pandemia. Dziś nic już nie stało na przeszkodzie, by powspominać.

- Bez infrastruktury wodno-kanalizacyjnej nie ma miasta - mówił na jubileuszowym spotkaniu prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, Stanisław Drzewiecki.- Wodociągi są częścią miasta. Żadne miasto się bez wodociągów nie obejdzie - dodał.W 1900 roku wybudowano i oddano do użytku stację wodociągową Las Gdański i wieżę ciśnień na Szwederowie, a wkrótce potem uruchomiono system oczyszczania ścieków, ale historia Bydgoskich wodociągów jest jeszcze odleglejsza, bo liczy prawie 500 lat.- Te pierwsze wodociągi powstały prawie 500 lat temu, w 1523 roku, czyli za dwa lata będzie 500 lat. Były drewniane, ale na tyle dobrze zrobione, że 250 lat służyły miastu. XIX wiek to był taki trudny okres poszukiwania - powstawały jakieś indywidualne ujęcia wody, pompy stojakowe. Jakość nie najlepsza. Nie było kanalizacji, trzeba było uważać, idąc ulicą, żeby nie być oblanym. 1900 rok - wybudowanie nowożytnych wodociągów współczesnych na wzór tego, co wymyślono w Ameryce (...).Więcej w materiale Tatiany Adonis.