Oświatowa nadzwyczajna sesja na początek roku szkolnego

Projektom zmian, które rząd chce wprowadzić do ustawy Prawo oświatowe poświęcona będzie zwołana na 1 września nadzwyczajna sesja bydgoskiej rady miasta zwołana na 1 września.

- Niepokoją nas głębokie zmiany strukturalne, które rząd chce wprowadzić w polskich szkołach i o tym chcemy rozmawiać na tym specjalnym posiedzeniu. Chcemy pokazać mieszkańcom, jakie skutki może wywołać wprowadzenie tych zmian - mówiła na briefingu prasowym Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy, której podlega bydgoska oświata.- Największe zagrożenia dotyczą funkcji dyrektora szkoły. Zmiany mają iść w tym kierunku, żeby to był funkcjonariusz podporządkowany administracji rządowej, na którego wybór lokalne społeczności nie będą miały praktycznie żadnego wpływu. Będzie również możliwość swobodnego odwoływania dyrektora i przez to wpływania na to, co się dzieje w szkole. Jeżeli dyrektor będzie prowadził działalność otwartą, chociażby na współpracę z różnymi organizacjami, będzie współpracował w zakresie organizacji różnych zadań, to wszystko może skutkować, że natychmiast straci pracę - powiedziała Iwona Waszkiewicz.Prezydent Bydgoszczy zwrócił się z prośbą do przewodniczącej Rady Miasta o zaproszenie do zabrania głosu na sesji: kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, przedstawiciela Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowym prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, przedstawiciela Rady Rodziców i Młodzieżowej Rady Miasta.