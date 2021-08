Pół tysiąca przeszczepów szpiku u dzieci. To emocje, nadzieja i życie

W Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy wykonano 500. przeszczep szpiku kostnego u dzieci.

- To dorobek 18-lat pracy Oddziału Transplantacji Szpiku Kostnego - powiedział Jacek Kryś dyrektor szpitala. Dodaje, że liczba 500 to nie tylko statystyka, ale także pacjenci, emocje i pracownicy.- To jest przede wszystkim 500 naszych pacjentów, to są rodziny tych pacjentów. To także lęk, nadzieja i w końcu radość - powiedział Jacek Kryś.Cały wachlarz emocji towarzyszył także 15-letniej Emilii i jej mamie Monice. Nastolatka z woj. zachodniopomorskiego jest 500. pacjentką kliniki. Przeszczep przeszła w kwietniu, dziś czuje się już dobrze. Jej marzeniem jest robić to wszystko, co robiła przed chorobą.Pół tysiąca przeszczepów przez 18 lat oznacza, że rocznie w Szpitalu Jurasza wykonuje się ich około 30. Ta liczba lokuje bydgoski ośrodek na drugim miejscu w Polsce, zaraz po Wrocławiu, porównywalnie z Poznaniem, ale jak zaznacza prof. Mariusz Wysocki - kierownik Kliniki Pediatrii Hematologii i Onkologii Szpitala Jurasza, ośrodek wrocławski ma 17 stanowisk, bydgoski 5.Obecnie wyleczalność pacjentów to prawie 90 proc., lekarze chcieliby 100 proc. Szansą nowe rozwiązania, czyli komórki CAR-T i lekarze są na dobrej drodze, aby tą metodą leczyć także w Bydgoszczy.- To wyższa metoda terapeutyczna niż przeszczepianie komórek - dodał prof. Jan Styczyński.Oddział Transplantacji Szpiku Kostnego w Szpitalu Jurasza w Bydgoszczy został otwarty w czerwcu 2003 roku. Leczy pacjentów z województw północnej i środkowej Polski.