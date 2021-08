Wyszedł na grzyby, a przy okazji znalazł dwa pociski artyleryjskie

Dwa pociski artyleryjskie z okresu II wojny światowej znalazł podczas grzybobrania na terenie leśnym w miejscowości Zabartowo (gmina Więcbork) mieszkaniec Nakła nad Notecią.

W środę (25.08.21) przed godziną 10, na terenie jednego z kompleksów leśnych w miejscowości Zabartowo w gminie Więcbork znalezione zostały niewybuchy. O fakcie tym zawiadomił dyżurnego sępoleńskiej komendy mieszkaniec Nakła nad Notecią, który zbierając grzyby natknął się na leżące u brzegu stawu dwa pociski. Policjanci zabezpieczali niebezpieczne znaleziska do czasu przyjazdu patrolu saperskiego. Okazało się, że znalezione niewybuchy to pochodzące z czasów wojny pociski artyleryjskie.Policjanci przypominają, aby nie dotykać tego typu znalezisk, a tym bardziej nie wolno ich przenosić, odkopywać czy manipulować przy nich. O znalezieniu niewybuchu, czy niewypału należy powiadomić najbliższą jednostkę policji, a miejsce to w miarę możliwości zabezpieczyć przed dostępem innych osób.