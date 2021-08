Wstrzymano postępowanie wyboru wykonawcy stopnia wodnego w Siarzewie. Dlaczego?

Postępowanie wyboru wykonawcy projektu dla stopnia wodnego w Siarzewie zostało wstrzymane - poinformowały Wody Polskie.

To reakcja na decyzję Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które uchyliło decyzję środowiskową dla inwestycji i skierowało ją do ponownego rozpatrzenia. Jak tłumaczy rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel, do czasu wyjaśnienia sprawy trzeba było wstrzymać procedurę wyłonienia wykonawcy.– Mamy nadzieję, że wciągu najbliższych miesięcy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wyda decyzję tak, żeby można było przystąpić do kontynuowania prac nad wyborem i nad realizacją projektu budowy stopnia wodnego w Siarzewie – powiedział Sergiusz Kieruzel.Jak informują Wody Polskie, pracę nad budową drugiego stopnia wodnego w okolicach Siarzewa mają rozpocząć się na przełomie 2023 i 2024 roku.Cała inwestycja powinna być gotowa w 2029 roku a jej maksymalny koszt to 4,5 mld zł.