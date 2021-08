Pałac Młodzież w Bydgoszczy rozpoczął rekrutację na zajęcia. Spieszmy się!

Ponad 4 tysiące najmłodszych mieszkańców Bydgoszczy i okolic będzie w tym roku szkolnym uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych bydgoskiego Pałacu Młodzieży. Rekrutacja właśnie się rozpoczęła i potrwa do 4 września.

Jak zwykle największą popularnością cieszą się zajęcia sportowe i artystyczne.- Na niektóre zajęcia już zaczyna brakować miejsc - mówi Magdalena Bereda, pełniąca obowiązki dyrektora pałacu. I wymienia pałacowe hity:- Nauka, doskonalenie pływania, gimnastyka korekcyjna w wodzie, ratownictwo wodne, nurkowanie dla młodzieży, siatkówka dziewcząt, koszykówka, modelarstwo lotnicze, nauka języków na różnych poziomach, zajęcia informatyczne, astronomia, coś dla młodych dyplomatów. Grupy zapełniają się od pierwszych dni rekrutacji. To są zajęcia, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem.W ofercie pałacu są także zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Dodajmy, że wniosek o przyjęcie na zajęcia wypełnia się elektronicznie, ale dostarczyć trzeba go osobiście do Pałacu.