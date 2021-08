Rolnicy protestują w Brodnicy. Blokada drogi potrwa tam do godz. 20

W środę (25.08.) rano rolnicy spod szyldu Agrounii rozpoczęli protest w Brodnicy. Ciągniki pojawiły się na rondzie Toruńskim i ul. Sądowej, czyli na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 15. Na miejsce przyjechało kilkanaście maszyn. - W ciągu dnia ma być ich około 60 - mówi Piotr Grodzki, jeden z uczestników protestu.

Protest w Brodnicy to kolejny przystanek na trasie wojewódzkich manifestacji, które są częścią ogólnopolskiego protestu. W środę rano (25.08.) w Kołaczkowie koło Szubina skończył się 24-godzinny protest rolników, zorganizowany przez Agrounię na drodze krajowej nr 5. Uczestnicy akcji zablokowali trasę we wtorek (24.08.) około 20 ciągnikami, z których część miała przyczepy. Przepuszczano tylko pojazdy pogotowia ratunkowego i policji.O godz. 9.00 rozpoczął się protest w Brodnicy. Podróżujący z woj. kujawsko-pomorskiego do Olsztyna powinni szukać alternatywnych tras przejazdu przez mniejsze miejscowości. Manifestacja rolników w Brodnicy potrwa do godz. 20.00.Przypomnijmy: rolnicy żądają od rządu m.in. ograniczenia importu żywności, a także energiczniejszego zwalczania afrykańskiego pomoru świń i pomocy zagrożonym tą chorobom gospodarstwom.