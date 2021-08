Budujemy mosty! Już od dziś (25.08.) obowiązują poważne zmiany w ruchu

W związku z budową nowych mostów na Brdzie, od środy 25 sierpnia wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Fordońskiej i Kazimierza Wielkiego.

Najważniejszym elementem nowej inwestycji będą dwa obiekty mostowe (tramwajowy i drogowy) zlokalizowane przy istniejącym moście w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego. Konstrukcja dla tramwajów znajdzie się pomiędzy jezdniami. Powstaną też nowe nawierzchnia, chodniki i drogi rowerowe. Zadanie obejmuje również modernizację węzła tramwajowego przy ul. Perłowej.Na takie zmiany w ruchu muszą się przygotować kierowcy:- wyłączenie z ruchu wewnętrznego pasa na wylocie w ul. K Wielkiego. W związku z powyższym konieczne jest również zamknięcie pasów ruchu: na wlocie ul. Fordońskiej (od Fordonu) skrajnego pasa ruchu w lewo, na wlocie ul. Łęczyckiej środkowego pasa na wprost.- miejscowe zwężenia jezdni ulicy Fordońskiej od ul. Kijowskiej do ul. Iławskiej- zamknięcia wlotu na stacje paliw (wjazd na stację SHEL od strony północnej),- lokalne wygrodzenia w chodnika w miejscu robótWprowadzenie powyższych zmian na jezdniach, ma umożliwić wykonawcy od 30 sierpnia montaż płyt betonowych w torowisku ul. Fordońskiej( na wysokości ul. Sobieszewskiej od strony centrum i ul. Iławskiej od strony Fordonu ), na których ułożone zostaną rozjazdy nakładkowe. Prace przy montażu płyt w torowisku będą wykonywane w godzinach nocnych i nie będą w żaden sposób kolidować z ruchem tramwajowym oraz kołowym.Po zamontowaniu płyt betonowych wykonawca planuje od 3 września rozpocząć montaż rozjazdów nakładkowych w torowisku, które pozwolą zachować ciągłość ruchu tramwajowego na ul. Fordońskiej pomimo prowadzonych robót przy budowie nowych mostów i dróg dojazdowych do obiektu. Tramwaje na tym odcinku będą poruszały się wahadłowo po jednym torze od 6 września przy wykorzystaniu wcześniej zamontowanych rozjazdów.W związku z prowadzeniem powyższych robót przy torowisku od piątku 3 września (godz. 18.00) do niedzieli 6 września (godzin nocnych) nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów. Tramwaje z Fordonu będą kursować do pętli Wyścigowa a od strony centrum do pętli Bałtycka. Pomiędzy ul. Bałtycką a Wyścigową uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza.5 lipca podpisana została umowa z wykonawcą robót (Trakcja S.A). Koszt zadania to prawie 154 mln zł. Zakończenie prac planowane jest jesienią 2023 roku. Zadanie zostanie zrealizowane przy wsparciu unijnym.