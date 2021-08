Siłami seniorów i młodzieży powstaje ogród. Będzie pamiątką ich współpracy

Ogród, który łączy pokolenia powstaje w bydgoskim Fordonie - dokładnie przy ulicy Porazińskiej 9.

Wspólnie budują go seniorzy i dzieci. Mogą poszaleć z pomysłami, ponieważ przestrzeń jest zupełnie niezagospodarowana. Jak zapowiadają - na miejscu niedługo pojawią się donice z roślinnością, miejsca do siedzenia, a nawet budki dla jeży.Projekt jest pomysłem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jak mówi rzeczniczka instytucji - Marta Frankowska - ma aktywizować, integrować i bawić.– Ponieważ w swym założeniu ogród ma stanowić spoiwo między seniorami a młodzieżą w wieku od 7 do 14 lat, nosi nazwę Ogród Społeczny „Rośniemy razem”. Zakłada wspólne tworzenie przestrzeni, która dotychczas nie była przestrzenią zagospodarowaną i zadbaną i na kanwie tej przestrzeni młodzi mogą się uczyć od starszych, a starsi od młodszych. Starsi oferują młodszym swoją cierpliwość, doświadczenie, natomiast młodsi służą całą gamą pomysłów, innowacyjnych i wesołych – powiedziała Marta Frankowska.Twórcy ogrodu mają prośbę do mieszkańców miasta - jeśli ktoś z ma gdzieś w piwnicy, garażu czy na strychu niepotrzebne materiały, na przykład deski - MOPS prosi o wsparcie akcji.Projekt dofinansowano ze środków Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w ramach programu „Kooperacje - Fordon 2021”.