Najpierw dziecko trąciło drzwiami samochodu jego auto. Wtedy wpadł w szał i głową dziecka rozbił szybę. Poszukuje go policja – czytamy w „Czasie Chełmna”. Fot. Archiwum

Do zdarzenia doszło w sobotę 7 sierpnia na parkingu. W Chełmnie trwał Perspektywy Nine Hills Festival. Po zajściu mężczyzna uciekł, a dziecko trafiło do szpitala. Na szczęście nie miało poważnych obrażeń – podaje „Czas Chełmna”.Numery rejestracyjne napastnika wskazują, że może pochodzić z okolic Brodnicy. Policja i prokuratura prosi o kontakt osoby, które była świadkami zdarzenia.