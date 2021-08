Szczepionkobus dojeżdża niemal pod same drzwi - dziś (23.08.) był w gminie Gruta

Niektóre miejscowości naszego regionu powoli zbliżają się do zalecanego przez lekarzy bezpiecznego współczynnika osób zaszczepionych. Statystykom tym bardzo pomaga m.in. kursujący po województwie szczepionkobus, który odwiedza głównie małe wsie.

W poniedziałek (23.08.) mobilne laboratorium zaczęło kurs po powiecie grudziądzkim. Na trasie znalazły się trzy miejscowości w gminie Gruta. Od godz. 9, przez dwie godziny można się było zaszczepić przy świetlicy wiejskiej w Plemiętach (20 osób skorzystało z tej oferty), później w Salnie, a od 15 do 17 przy Szkole Podstawowej w Nicwałdzie.W gminie Gruta 43 procent mieszkańców, czyli 2842 osób jest w pełni zaszczepionych, co daje tej części regionu 27 miejsce w regionalnym konkursie małych gmin. Prowadzi Brodnica (52 proc.), za nią plasują się Chełmno i Wąbrzeźno.Z kujawsko-pomorskich miejscowości prowadzi Radziejów (60 proc.), kolejne są Osielsko, Ciechocinek, Bydgoszcz i Toruń (oba miasta osiągnęły powyżej 55 proc. wyszczepienia). Na tle kraju Bydgoszcz i Toruń są kolejno na 9 i 10 miejscu. Prowadzi Podkowa Leśna z Mazowsza, gdzie 66 procent mieszkańców przyjęło już wszystkie wymagane dawki szczepionki.Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki zorganizował konferencję prasową inaugurującą podróż szczepionkobusa. Uczestniczyli w niej wicewojewoda Józef Ramlau i wójt gminyGruta Waldemar Kurkowski.- W województwie zbliżamy się w tej chwili do liczby 900 tys. osób zaszczepionych. Naszregion liczy nieco ponad 2 mln mieszkańców, więc jeszcze jest stosunkowodaleko do wywalczenia zbiorowej odporności. Nie ustajemy jednak w naszychdziałaniach - powiedział wicewojewoda Józef Ramlau.Więcej w materiale Moniki Siwak.