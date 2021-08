Prezydent Bruski i poseł Olszewski o prokuraturze oraz Funduszu Sprawiedliwości

Na wspólnej konferencji prasowej wystąpili prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i bydgoski poseł Platformy Obywatelskiej Paweł Olszewski.

Prezydent Bruski poinformował, że po raz drugi złożył zażalenie na decyzję prokuratury, która ponownie umorzyła postępowanie w sprawie aktów zgonu 11 prezydentów miast - w tym także Bydgoszczy - jakie 4 lata temu pojawiły się w Internecie.– W zeszłym tygodniu zostało po raz drugi umorzone postępowanie ws. aktów zgonu, które Młodzież Wszechpolska rozmieściła w Internecie i tak naprawdę siała nienawiść, oczywiście nie zgadzam się z tym rozstrzygnięciem i złożyłem kolejny raz zażalenie przeciwko temu. Nie powinno być w ten sposób, że tego typu wpisy i reakcje pozostają bezkarne. Stąd moje pytanie do pana ministra Zbigniewa Ziobro, gdzie jest ta granica? – powiedział Rafał Bruski.– W kontekście tego co powiedział pan prezydent. Pan minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro dysponuje gigantycznym funduszem zwanym Funduszem Sprawiedliwości, a można powiedzieć, że jest to, de facto, fundusz wyborczy PiS-u. Nie słyszałem, żeby środki były przeznaczane dla tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy, a bardziej żeby działać na rzecz poprawy swojego wizerunku, poprawy notowań jego kolegów –powiedział poseł Paweł Olszewski z PO.Poseł Olszewski zapowiedział złożenie interpelacji w sprawie dzielenia środków z Funduszu Sprawiedliwości.