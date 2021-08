Szczepienia w szkołach. Dla kogo i od kiedy? A co z dezynfekcją?

Od poniedziałku (23.08) do placówek oświatowych zaczną trafiać paczki ze środkami dezynfekcyjnymi. Materiały pochodzą z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Do szkół dostarczone zostaną nie tylko płyny dezynfekujące, czy rękawiczki - mówi kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik.– To będzie bardzo duża paczka, która będzie obejmowała stację dezynfekującą, również z funkcją mierzenia temperatury, ona będzie stała przed wejściem do każdej szkoły. Oprócz tego pojemniki z płynem dezynfekującym, maseczki, rękawiczki itd. Zadanie jest takie, żeby do końca tygodnia ta cała pula była przekazana, rozmontowana i zamontowana w odpowiednich miejscach w szkole. Mogę jeszcze powiedzieć, że mamy jeszcze zmagazynowany sprzęt z poprzedniej akcji, więc tego płynu dezynfekującego akurat jest bardzo dużo. Co do szczepień to dyrektorzy poprzez nauczycieli przeprowadzą akcję informacyjną, zarówno wśród uczniów, jak i wśród rodziców. W drugim tygodniu września będzie zbierana deklaracja od rodziców uczniów, którzy są chętni do szczepień, chodzi o dzieci od 12 do 18 roku życia. Przy tej okazji mogą się też zaszczepić nauczyciele – powiedział Marek Gralik.Po 1 września materiały dezynfekujące będą uzupełniane. Rząd przeznaczył na to ponad 100 mln zł.