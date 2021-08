Dawcy szpiku poszukiwani! Rejestracja w niedzielę (22.08.) w Toruniu

Potencjalny dawca komórek macierzystych musi być w wieku 18 - 55 lat. Rejestracja trwa chwilę. Podaje się dane, w tym PESEL, a później czas na bezbolesny wymaz z wewnętrznej strony policzka.

Żeby zarejestrować się w bazie dawców, trzeba między godz. 15 a 19 przyjść do Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki. Trzeba być zdrowym i być w wieku 18-55 lat. Najpierw przeprowadzany jest krótki wywiad medyczny, a po nim pobiera się wymaz z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka.Statystyki WMDA (Światowej Organizacji Dawców Szpiku) są alarmujące: co 27 sekund ktoś na świecie zapada na raka krwi. Pośród chorób dziecięcych rak krwi jest najczęstszą przyczyną śmierci. W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: białaczka, czyli nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie komórek macierzystych krwi lub szpiku. Jedynie 25 procent pacjentów ma szczęście znaleźć dawcę we własnej rodzinie. Większość przeszczepień odbywa się dzięki Dawcom niespokrewnionym, którzy jako ludzie dobrej woli zarejestrowali się, by bezinteresownie ratować życie każdego chorego, który potrzebuje przeszczepienia.Obecnie na świecie jest zarejestrowanych ponad 37 milionów potencjalnych dawców. Jednak wciąż co piąty pacjent nie znajduje swojego bliźniaka genetycznego. Dzień dawców szpiku na Jordankach zainicjowała Toruńska Orkiestra Symfoniczna. Rejestrację zaplanowano też na kolejne 2 weekendy – tym razem w soboty w tych samych godzinach.