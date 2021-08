Ikarusy, jelcze, ogórki i krupp, czyli zlot zabytkowych autobusów w Bydgoszczy

Dla uświetnienia 85 lat istnienia komunikacji autobusowej i 40-lecia pojawienia się w mieście „Ikarusów”, w Bydgoszczy w sobotę odbywa się zlot zabytkowych autokarów.

Do południa zabytkowe pojazdy można było obejrzeć przed stadionem Chemika, wsiąść do ich wnętrza, poznać ich historię, a także porozmawiać z kierowcami i pasjonatami transportu publicznego.Potem zabytkowe pojazdy biorące udział w zlocie przejechały ulicami miasta - z Wyżyn do Fordonu i z powrotem.Z kolei do 17:00 będzie można za darmo skorzystać z kursu zabytkowym autobusem dwiema liniami ze stadionu Chemika: do zajezdni autobusowej na Inowrocławskiej lub na plac Teatralny.Imprezę w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego zorganizowało Miasto i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Transportu Publicznego.