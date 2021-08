Dojechali w ramach wakacyjnego konkursu aż do Betlejem... na Kociewiu! [zdjęcia]

To już siódma odsłona naszego wakacyjnego konkursu „Fotka z rowerem". Kolejny raz jesteśmy zaskoczeni i pełni podziwu dla pasji naszych Słuchaczy! Kto wygrał tym razem?

W poszukiwaniu nagród wszędzie Państwa pełno! A to w muzeum rowerów, a to we Wdeckim Parku Krajobrazowym, a nawet pod naszą rozgłośnią na Gdańskiej 48 w Bydgoszczy. Aby upolować „zestaw tygodnia" są Państwo gotowi pojechać rowerem nawet do... Betlejem! Wprawdzie - TO - Betlejem leży na Kociewiu, ale aby tam dotrzeć, trzeba się solidnie napedałować. I tak właśnie zrobił pan Robert Jarecki z Kwidzyna - gratulujemy i pozdrawiamy!Nasza zabawa „Fotka z rowerem” potrwa przez całe wakacje. Zadaniem Słuchaczy jest przesłanie na adres: lato@radiopik.pl własnoręcznie wykonanego zdjęcia, ukazującego wakacyjny wypoczynek na dwóch kółkach. Najciekawsze fotografie zamieszczamy w portalu radiopik.pl oraz na profilu facebookowym rozgłośni. Z zebranych zdjęć w każdy wakacyjny piątek wyłaniamy – zdaniem autorów programu „PiKtogramy na wakacjach” – najciekawsze. Nagrodą jest zestaw: koszulka plus czapeczka Polskiego Radia PiK oraz (jako bonus) książka Łukasza Panfila „Przeszkodowiec” poświęcona Bronisławowi Malinowskiemu (od Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko-pomorskiego).Mamy też drugi radiowy konkurs, w którym można wygrać rower! TUTAJ