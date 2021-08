Caritas Polska organizuje pomoc dla Afgańczyków. Można wysłać SMS

- Sytuacja jest bardzo dynamiczna, więc oprócz zwiększania potencjału, którym już dysponujemy, wciąż badamy możliwości rozszerzenia pomocy zarówno w kraju, jak i za granicą – poinformował dyrektor Caritasu Polska ks. Marcin Iżycki.

- Wzrost liczby uciekinierów z Afganistanu, którzy będą szukali schronienia w Polsce, jest wysoce prawdopodobny. I musimy być na to dobrze przygotowani - zwraca uwagę ekspertka Caritasu Polska Marta Walasik-Sałek.Migrantom i uchodźcom przybywającym do naszego kraju pomagają specjalne placówki prowadzone przez Caritas Polska w Warszawie i w Szczecinie, a także przez diecezjalne oddziały w Gdańsku i w Koszalinie.- Nasze Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom zapewniają wszechstronne wsparcie, m.in. dopłaty do wynajęcia mieszkań, pomoc w zdobyciu pracy, w załatwieniu spraw urzędowych, a także odzież, paczki żywnościowe, dofinansowanie kosztów leczenia. Bo ludzie, którzy do nas docierają są często schorowani, cierpią na choroby przewlekłe, potrzebują lekarstw – wyjaśnia Marta Walasik-Sałek. Dodaje, że w związku z obecną sytuacją "potrzeby ośrodków pomagającym uchodźcom będą o wiele większe.- Oprócz zwiększania potencjału, którym już dysponujemy, wciąż badamy możliwości rozszerzenia pomocy zarówno w kraju, jak i za granicą – mówi dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki.Zwrócił uwagę, że najbliżej problemów osób przybywających na naszą wschodnią granicę jest Caritas Archidiecezji Białostockiej, którego przedstawiciele są na miejscu, oceniają potrzeby i możliwości niesienia pomocy.Caritas Polska jest w stałym kontakcie z partnerami zagranicznymi w Pakistanie, gdzie spodziewana jest fala uchodźców z Afganistanu, mimo oficjalnego stanowiska rządu w Islamabadzie, zmierzającego ku całkowitemu zamknięciu granicy.- Ograniczenie napływu uchodźców ma ograniczyć ich liczbę w Pakistanie, gdzie według oficjalnych źródeł znajduje się już ponad 1,5 mln uchodźców afgańskich z poprzednich fal migracyjnych wywołanych wcześniejszymi kryzysami w tym kraju na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat – przypomina koordynator programów zagranicznych w Caritasie Polska Krzysztof Iwiński.Caritas Pakistan od kilkudziesięciu lat jest aktywny na miejscu oraz niesie pomoc uchodźcom z Afganistanu, a także ofiarom licznych klęsk żywiołowych, które cyklicznie nawiedzają ten kraj. W tej chwili prowadzi bezpośrednie rozpoznanie potrzeb wśród napływających uchodźców i przyjmujących ich społeczności lokalnych.- Caritas Polska poprzez środki zebrane od darczyńców w Polsce wpisze się w działania pomocowe ukierunkowane na uchodźców wraz z pozostałymi organizacjami członkowskimi sieci Caritas Internationalis, które w skuteczny i systematyczny sposób wspierają osoby w potrzebie w różnych częściach świata - dodaje Krzysztof Iwiński.Można pomóc Afgańczykom, wpłacając dowolną kwotę na konto 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 (tytuł wpłaty Afganistan) lub wysyłając SMS-a o treści „AFGANISTAN" pod numer 72052 (koszt 2,46 zł).