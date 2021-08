W środę (18.08.21) policjanci z komisariatu Toruń Rubinowo otrzymali zgłoszenie o włamaniu do magazynu firmy z ul. Polnej. Złodziej pokonał dwa zamki i ukradł sprzęt specjalistyczny do automatyki przemysłowej.

Pokrzywdzony obliczył straty na kilkaset tysięcy złotych. Policjanci natychmiast zabezpieczyli wszystkie możliwe ślady i dowody w tej sprawie. Efektem ich pracy było zatrzymanie już po kilku godzinach sprawcy tego włamania. To 37-letni mieszkaniec powiatu. Podczas przeszukania w jego mieszkaniu policjanci znaleźli skradziony sprzęt.Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia. Odzyskane przez funkcjonariuszy łupy wkrótce wrócą do prawowitego właściciela. Zatrzymany odpowie teraz za włamanie za co grozi mu do 10 lat więzienia.