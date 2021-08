Czego oczekują toruńscy seniorzy i osoby niepełnosprawne? Sprawdza to Archipelag Inicjatyw

Parklet to niewielkie miejsce do odpoczynku z siedziskami i zielenią, powstałe z przekształcenia miejsc parkingowych. Fot. Wikipedia

Jak dostosować Zespół Staromiejski do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? Pyta o to mieszkańców Torunia fundacja Archipelag Inicjatyw. Uwagi i opinie można zgłaszać podczas konsultacji organizowanych w Kamienicy Inicjatyw. Najbliższe spotkanie już dziś (19 sierpnia). Będzie dotyczyło barier i utrudnień dla seniorów.

- Będzie dotyczyło barier i utrudnień dla seniorów - wyjaśnia Anna Zielińska z Archipelagu Inicjatyw.- Przede wszystkim będziemy mówić o miejscach odpoczynku - o ławkach, parkletach, przysiadakach, o miejscach, które można tworzyć, gdzie je tworzyć i czy w ogóle warto, czy są one potrzebne. Natomiast jutro będą przedstawiciele toruńskiego oddziału Polskiego Związku Głuchych, będzie pani tłumaczka, więc zapraszamy także mieszkańców, których ten temat interesuje i chcieliby coś dodać od siebie. Do tej pory mieliśmy już spotkanie z osobami niewidzącym i niedowidzącym i oraz z dysfunkcją ruchu - powiedziała Anna Zielińska z Archipelagu Inicjatyw.Początek spotkań o godz.17:00. 2 września w Jordankach odbędzie się z kolei spotkanie podsumowujące konsultacje i dokument, który powstanie po ich przeprowadzeniu. Następnie zostanie on przekazany do Urzędu Miasta.