Premier Morawiecki w regionie. Odwiedza m.in. zakłady Pesa [wideo, zdjęcia]

Premier podczas swojego wystąpienia podziękował lokalnym posłom Prawa i Sprawiedliwości: Tomaszowi Latosowi, Piotrowi Królowi i Łukaszowi Schreiberowi. Według Morawieckiego starali się oni o rozwój Pesy i pomoc przedsiębiorstwu.

- To jest nasza polityka gospodarcza, to jest nasza polityka przemysłowa - ratowanie, wspieranie polskiego przemysłu, tak jak to robią najlepsi: Niemcy, Holendrzy, Austriacy. I dzisiaj jesteśmy wśród najlepszych - powiedział premier na konferencji prasowej.





Jak dodał, „naprawiliśmy system finansów publicznych; budżet państwa już nie jest jak ser szwajcarski”.





- Dzisiaj nie musimy wyprzedawać majątku narodowego. Dzisiaj, poprzez Polski Fundusz Rozwoju, gdzie w końcu są pieniądze państwa polskiego, pomagamy takim firmom jak Pesa, pomagamy Bydgoszczy, pomagamy polskim pracownikom - podkreślił Morawiecki.





Z kolei prezes Pesy Krzysztof Zdziarski podkreślił na czwartkowej konferencji, że bydgoska spółka wyszła już z tarapatów i przynosi zysk, rozliczyła się ze swoich zobowiązań kontraktowych, a obecnie zdobywa nowe rynki.





- Dzisiaj jesteśmy firmą na bieżąco realizującą kontrakty, w bardzo dużym stopniu, bo ponad 50 proc., kontrakty eksportowe - dodał szef Pesy.





Prezes przypomniał, że przed miesiącem Pesa zaprezentowała strategię do roku 2025. Zakłada ona m.in. rozwój nowych technologii i silnych narzędzi IT, optymalizację kosztową obecnych produktów, przebudowę modelu biznesowego i organizacyjnego Grupy.





Najważniejszym projektem wdrażanym do produkcji jest platforma Regio160. Jej głównym założeniem jest jedna standardowa konstrukcja, która dzięki modułowości zabudowy pozwala konfigurować pojazdy o różnych napędach i dostosowanej do potrzeb przewoźnika zabudowie.





Pesa pracuje też nad nową generacja pojazdów piętrowych. Przygotowuje się również do produkcji pojazdów z prędkościami powyżej 200 km/h we współpracy z partnerami zewnętrznymi.





Zdziarski powiedział też w czwartek, że za miesiąc Pesa zaprezentuje lokomotywę w pełni napędzaną wodorem.



Podczas wizyty na budowie mostu w Kobylnikach koła Kruszwicy premier mówił:



- Kiedyś budżet państwa był problemem, dzisiaj dzięki budżetowi państwa rozwiązujemy problemy. Budżet państwa zasila bardzo wiele projektów, które są potrzebne dla mieszkańców, dla rozwoju gospodarczego. Tutaj jesteśmy już właściwie w przededniu prawie otwarcia mostu w Kobylnikach niedaleko Kruszwicy, mostu, który będzie częścią obwodnicy Kruszwicy, bardzo dużej inwestycji, i bardzo ważnej dla tej części województwa kujawsko-pomorskiego.

Szef rządu powiedział też, że ratowanie, wspieranie polskiego przemysłu, tak jak to robią najlepsi, czyli Niemcy, Holendrzy czy Austriacy, to polska polityka gospodarcza.Na zakończenie wizyty w Kujawsko-Pomorskiem zaplanowano spotkanie premiera z mieszkańcami w Zakrzewie. Odbędzie się ono o godz. 15:20 w tamtejszym Domu Kultury.