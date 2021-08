Bez prawa jazdy, z sądowym zakazem, prosto w drzewo

Golubsko-dobrzyńscy policjanci wyjaśniają przyczyny i przebieg wypadku, do którego doszło w miejscowości Elgiszewo. Z wstępnych ustaleń wynika, że 35-latek kierujący bmw podczas wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo.

Do zdarzenia doszło w środę około południa na drodze wojewódzkiej nr 569 w miejscowości Elgiszewo w gminie Ciechocin. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że podróżujący osobowym bmw 35-letni mieszkaniec gminy Golub-Dobrzyń, podczas manewru wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem. Samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo.Przybyłe na miejsce służby ratunkowe przy użyciu specjalistycznego sprzętu wydostały uwięzionego w pojeździe kierowcę, który z ciężkimi obrażeniami ciała, lotniczym pogotowiem ratunkowym, przetransportowany został do szpitala w Bydgoszczy.Jak ustalili policjanci kierujący nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami i obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu.Golubsko-dobrzyńscy policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają szczegóły i przyczyny wypadku i po raz kolejny apelują do kierowców o stosowanie się do przepisów i zdrowy rozsądek.