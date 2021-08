Trochę humoru dla otuchy. Wesołe występy dla małych pacjentów

150 paczek z prezentami trafiło właśnie w tej chwili do rąk małych pacjentów szpitala uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Fot. Archiwum

150 paczek z prezentami trafiło do rąk małych pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.

Do tego jeszcze występy clownow i koncert pod murami lecznicy, bo do środka z powodu pandemii obcym wchodzić nie wolno.Taką niespodziankę przygotowało, by umilić czas i dodać otuchy maluchom leczonym w tej placówce, Stowarzyszenie Łatwo Pomagać.– Dziś jest wakacyjny dzień dziecka! Część paczek już zawieźliśmy na psychiatrię, bo ten oddział jest tak trochę z boku. Część paczek za chwilę panie z Zespołu Szkół nr 33 rozniosą po szpitalu. Nawet o wcześniaczkach pamiętaliśmy! Panie nam szyły maskotki, mamy piękne, miękkie koce, zabawki, myślę, że każde dziecko się dziś uśmiechnie – mówi prezes Stowarzyszenia Wioletta Górska.