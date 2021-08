Siostry albertynki z Bydgoszczy chcą zbudować stolarnię dla bezdomnych [zdjęcia]

Potrzeba 1,5 miliona złotych - to dużo - ale nadziei jest jeszcze więcej: - Po tygodniu uzbierałyśmy już 971 złotych (dane z 17.08. - przyp. red.) - mówi siostra Łucjana, albertynka z ulicy Koronowskiej, gdzie od lat pomaga się bezdomnym mężczyznom.

Stolarnia ma powstać od podstaw, na miejscu starych szop na posesji sióstr przy ulicy Koronowskiej.- Robimy to, żeby bezdomni mieli pracę. To dla tych, którzy chcą coś z siebie dać. Mieliśmy tu zajęcia manualne i nasi panowie z wielką ochotą podchodzili do tego, żeby coś zrobić - mówi siostra Łucjana, albertynka.Dla bezdomnych, przy ulicy Koronowskiej wydawane są posiłki, panowie mogą liczyć na pomoc medyczną. Powstało także 10 mieszkań dla osób, które chcą wyjść z bezdomności.Więcej o działalności bydgoskich albertynek: TUTAJ Pieniądze na stolarnie można wpłacać za pośrednictwem portalu zrzutka.pl TUTAJ