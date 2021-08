Urząd Marszałkowski odpowiada działaczom Lewicy ws. zawieszenia niektórych połączeń kolejowych

- Połączenia kolejowe w regionie są redukowane, ale ma to związek z sytuacją pandemiczną - informuje Artur Czapiewski, pełniący obowiązki zastępcy dyrektora Departamentu Transportu w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. To odpowiedź na jeden z zarzutów, jaki padł podczas konferencji działaczy Lewicy, a dotyczący funkcjonowania transportu publicznego na terenie województwa.

- Przychody, które były szacowane na poszczególnych liniach dramatycznie spadły. Weszły w życie również przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania ze środków komunikacji publicznej. To również odbiło się na przychodach przewoźników, więc tutaj są różne obiektywne przyczyny, że niektóre połączenia w związku ze zmniejszonym potokiem podróżnych pasażerskich zostały zawieszone. Zawieszenia połączenia kolejowego można dokonać praktycznie natychmiast, natomiast jego odwieszenia wiąże się z procedurą, która trwa około 40 dni - powiedział p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Transportu w Urzędzie Marszałkowskim.Artur Czapiewski dodaje też, że zarząd województwa będzie podejmował ewentualne decyzje co do przywracania niektórych połączeń, po uzyskaniu stabilnych deklaracji dotyczących np. powrotu uczniów do szkół od września.