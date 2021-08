Częściej polatamy między Bydgoszczą a Dublinem. O ile pandemia pozwoli...

Wraz ze zmianą czasu letniego na zimowy, w ruchu lotniczym rozpoczyna się zimowy sezon. Pierwsze dobre informacje od irlandzkiego przewoźnika Ryanair - od 31. października zwiększa

częstotliwość lotów do Dublina. Z regionalnego lotniska samolot do stolicy Irlandii odleci 3 razy w tygodniu.

Choć sezon letni 2021 w pełni, to przewoźnicy już kończą prace nad budową siatki połączeń w sezonie zimowym – ten rozpoczyna się w ostatnią niedzielę października. Ryanair poinformował, że wraz z rozpoczęciem sezonu zimowego zwiększy częstotliwość lotów do Dublina. Do stolicy Irlandii samolot z Portu Lotniczego Bydgoszcz odleci trzy razy w tygodniu – we wtorki o godzinie 22.05, w czwartki o godzinie 13.45 oraz w niedziele o godzinie 13.30.- Sukcesywne odbudowywanie siatki połączeń z regionalnych portów lotniczych, to efekt ciężkiej pracy całej branży lotniczej. Przewoźnicy decyzje o uruchamianiu dodatkowych rotacji oraz przywracaniu kolejnych połączeń, podejmują z dużą dozą ostrożności. Kierują się przede wszystkim aktualną sytuacją epidemiczną na świecie, a tym samym popytem i rachunkiem ekonomicznym na danej trasie – mówi Tomasz Moraczewski, Prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz.Również z początkiem sezonu zimowego do rozkładu lotów bydgoskiego lotniska ma powrócić połączenie lotnicze do Kijowa. Ryanair zaplanował wznowienie rejsów od niedzieli 31.10 w każdą środę i niedzielę.Jednakże należy pamiętać i mieć na uwadze, iż każda decyzja przewoźnika o wznowieniu czy też zawieszeniu rejsów jest zależna od sytuacji pandemicznej i obostrzeń obowiązujących w danym kraju.Oprócz tych kierunków, samoloty obsługiwane przez irlandzkiego przewoźnika odlecą także do Londynu Luton, Londynu Stansted oraz do Birmingham.