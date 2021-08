Gruczno gotuje się na Festiwal Smaków. W „menu" mnóstwo degustacji i pokazów

Coraz bliżej XV Festiwalu Smaku w Grucznie. Smakosze regionalnych cymesów nie mogą się już pewnie tej imprezy doczekać. Jurorzy konkursu mają lepiej, bo już jutro (17.08.) dania i produkty będą smakować i oceniać.

- Chcemy rozszerzyć część pokazową. Udało się uzgodnić z sąsiednim dużym dworem w Polednie, że najprawdopodobniej pojawi się też na festiwalu prawdziwa lokomobila i będzie ze dwa, trzy razy uruchamiana, czyli cofamy się w czasie o ponad 100 lat. Silnik parowy pasami transmisyjnymi napędzał różne urządzenia w gospodarstwie. Będzie zaprzęg koni - najlepsze konie, ogiery w Europie Środkowej, jeśli chodzi o konie pociągowe, czyli z najwyższej półki. Potwierdziło również Stowarzyszenie Aktywni z Pasją z Wrocławia, że przybędą do nas z bardzo dobrze ułożonym psami partnerskimi, więc wrócimy do pokazów pracy psów pasterskich. Oprócz tego będzie 10 innych pokazów: rękodzieła, robienia masła i z masła, warzenia piwa, renowacji antyków, zatem nie tylko kulinarnie, ale również pokazowo - po prostu wszystko wskazuje na to, że będzie na bogato - zapowiada Jarosław Pająkowski, pomysłodawca festiwalu z Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły.Więcej w materiale Andrzeja Krystka.