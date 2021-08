21-latek utonął w zalanym kamieniołomie w Piechcinie

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności utonięcia 21-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu inowrocławskiego. Do tragedii doszło w miejscowości Piechcin.

Do zdarzenia doszło w niedzielę (15.08.21) tuż po godzinie 19:00. Dyżurny żnińskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na terenie zalanego kamieniołomu w Piechcinie, do wody wszedł mężczyzna i już nie wypłynął.Ze wstępnych ustaleń wynika, że 21-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu inowrocławskiego wszedł do wody, odpłynął kilka metrów od brzegu i zaczął się topić. Świadek tego zdarzenia niezwłocznie powiadomił służby ratunkowe. Niestety, chłopaka nie udało się uratować. Po wydobyciu mężczyzny z wody, lekarz stwierdzi zgon.Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają teraz dokładne przyczyny i okoliczności tej tragedii.