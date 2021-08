Staramy się sypać groblę przed czwartą falą epidemii - powiedział wicewojewoda Józef Ramlau, zachęcając mieszkańców regionu do szczepień przeciw COVID-19. W poniedziałek szczepionkobus pojawił się w powiecie chełmińskim, w gminie Kijewo Królewskie.

- Ta gmina ma stosunkowo niezły odsetek zaszczepionych na tle powiatu chełmińskiego. Ten wskaźnik przekroczył 49 proc. Stwarzamy mieszkańcom okazję do szczepień, mieszkańcy z tego korzystają. Przypomnę, że jest to procedura całkowicie uproszczona, szczepionka jest jednorazowa, rejestracja bardzo uproszczona. Te działania są jak najbardziej uprawnione, sensowne i potrzebne, ponieważ czekamy na zapowiadaną - niestety - czwartą falę koronawirusa, więc staramy się sypać groblę - powiedział wicewojewoda kujawsko-pomorski.We wtorek (17 sierpnia) szczepionkobus przyjedzie do Małych Łunaw (9:00 - 11:00), Podwierska (12:00 - 14:00) oraz Kolna (15:00 - 17:00).