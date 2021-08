Prof. Wojciech Polak o tym, jak mówić o historii

Młodemu pokoleniu, które nie lubi patosu i uroczystego tonu, powinniśmy mówić o historii, przede wszystkim pokazując, że jest ona interesująca przez same fakty, które ją tworzą - powiedział prof. Wojciech Polak - historyk, przewodniczący kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, gość poniedziałkowej „Rozmowy Dnia” w Polskim Radiu PiK.

- Oczywiście pewnej podniosłości w mówieniu o takich sprawach do końca się nie uniknie, natomiast trzeba to wszystko uzupełniać treścią historyczną, treścią konkretnie mówiącą o tym, co się wydarzyło, jakie były okoliczności dziejów. Przecież - na przykład - sama historia Grobu Nieznanego Żołnierza jest fascynująca i poruszająca. To wylosowane miejsce pobojowiska - Lwów, Jadwiga Zarobkiewiczowa, która straciła syna pod Zadwórzem, którego zwłok nigdy nie zidentyfikowano, nie znaleziono ich. Jadwiga Zarobkiewiczowa wybiera jedną z trzech trumien na cmentarzu lwowskim, wybiera trumnę, w której pochowano młodego dwudziestoletniego chłopaka - ochotnika i on zostaje właśnie pochowany pod Grobem Nieznanego Żołnierza. Historia w takim wydaniu jest już o wiele ciekawsza, o wiele bardziej zajmująca, więc trzeba o tych ciekawych, zajmujących rzeczach jak najwięcej mówić - powiedział historyk.