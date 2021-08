Lewica jeździ po kraju i rozmawia o mediach, prawach kobiet i klimacie

Niezależność mediów równa się wolność człowieka - mówiła w Toruniu posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. Skomentowała w ten sposób ostatnie głosowanie w Sejmie w sprawie ustawy o mediach.

– Prawu i Sprawiedliwości, a tak naprawdę Jarosławowi Kaczyńskiemu chodzi przede wszystkim o to aby władać przekazem w Polsce, aby do ludzi docierały tylko jedyne i słuszne informacje – powiedziała Joanna Scheuring-Wielgus.– Tylko my, Lewica, głosujemy zawsze za prawami kobiet, a przede wszystkim musimy walczyć o prawa reprodukcyjne. Polska nie może być krajem wyznaniowym, w którym prawo stanowione jest wg jednej, religijnej doktryny, a tak właśnie się stało – powiedziała Małgorzata Prokop-Paczkowska.– Lipiec w 2021 roku był najgorętszym lipcem w historii pomiarów temperatury. Jeśli my nie zadbamy o klimat to ziemia się zagotuje i dzieci naszych dzieci już na tej planecie nie przeżyją – Beata Maciejewska.Posłanki Lewicy jeżdżą po Polsce, by rozmawiać z rodakami o najważniejszych dla nich sprawach. To dla nich czwarty weekend w trasie.