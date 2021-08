Niespodzianka dla Bartka: odwiedził go w Bydgoszczy Filip Chajzer [zdjęcia]

Filip Chajzer przyjechał do Bydgoszczy, by spotkać się z Bartkiem./fot. BZG - Port Lotniczy Bydgoszcz/Facebook

Bartek to młody bydgoszczanin, który walczy o pełną sprawność. Przeszedł skomplikowaną operację, aktualnie ma obie nogi w gipsie. W piątek (13.08.) spotkała go miła niespodzianka. Zwiedził bydgoskie lotnisko oraz spotkał się z Filipem Chajzerem, prezenterem radiowym i telewizyjnym.

Filip Chajzer w zeszłym tygodniu ogłosił na Facebooku konkurs na najlepszą stylizację złożoną z białych skarpetek i klapek. Zwycięzcę znalazł szybko. „Ten chłopiec od razu skradł moje serce" - napisał na swoim profilu. Gdy Filip Chajzer poznał historię Bartka postanowił osobiście wręczyć mu konkursową nagrodę i podpisać się na gipsie. Plan udało się zrealizować w stu procentach.„Filip Chajzer nie jesteśmy w stanie odwdzięczyć się za to, co dla Nas zrobiłeś. Bartek jest tak szczęśliwy, że nie da się tego opisać słowami" - napisała na Facebooku mama chłopca.Filip Chajzer - syn Zygmunta Chajzera, to prezenter radiowy i telewizyjny znany m.in. z programu „Dzień Dobry TVN".