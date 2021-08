Nowa droga w Śliwicach. Budowę sfinansował budżet państwa

Otwarta została, finansowana z budżetu państwa, gminna droga w Śliwicach. W wydarzeniu uczestniczył minister Łukasz Schreiber.

- Przygotowaliśmy projekty i rząd umożliwił, że tego typu drogi w małych gminach i małych wioskach mają rację bytu - powiedział Daniel Kożuch, wójt gminy Śliwice.- Spoglądając na to, jak bardzo udało się wam zmienić gminę w ciągu tych ostatnich 5 - 6 lat, to możecie być z siebie bardzo dumni. Zapewne nie udałoby się tego zrobić w takim wymiarze, gdyby nie pomoc administracji rządowej - powiedział minister Łukasz Schreiber.Później w Tucholi w czasie spotkania z mieszkańcami Łukasz Szreiber przekonywał, że „Polski Ład” to program sprawiedliwy i kompleksowy.- To wielki plan rozwoju Polski. W kontekście rozmów z samorządami, zwłaszcza, że część prezydentów wielkich miast forsuje teorię, że one stracą, trzeba podkreślić, że jest to nieprawda. Większość Polaków uważa, że straci na rozwiązaniach podatkowych. To naprawdę jest nonsens. 18 milionów Polaków zyska na tym rozwiązaniu. Dla kolejnych kilku milionów będzie to rozwiązanie neutralne. Stracą tak naprawdę tylko ci, którzy na umowie o pracę mają dochód wyższy niż 13 tys. zł brutto. Tym razem wszyscy mają zapłacić składkę zdrowotną, niezależnie od tego, czy ktoś zarabia 3 tys. czy 300 tys. zł. To jest chyba uczciwą sprawą, żeby w sposób liniowy każdy zapłacił tyle samo. Po tych wszystkich zmianach podatkowych 8 mld zł pozostanie w kieszeniach Polaków - przekonywał minister Łukasz Schreiber.