200 nowych ochotników rozpoczęło służbę w 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w ramach akcji „Wakacje z WOT”. Przyszli żołnierze przejdą dwutygodniowy kurs w Inowrocławiu i w Grudziądzu.

- Chcę spróbować swoich sił, sprawdzić się. Na pewno to przygoda życia i nowe doświadczenia. Chcę służyć lokalnej społeczności tak, jak robią to w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Znajomy zaproponował, czy nie chciałabym wstąpić. Zawsze marzyła mi się mundurówka, więc stwierdziłam, że wstąpię. Co ma być, to będzie. Myślę, że dam sobie radę - mówili ochotnicy.Przysięgę wojskową zaplanowano na 28 sierpnia na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu.