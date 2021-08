Politolog o nowelizacji ustawy medialnej: łączenie jej z wolnością słowa jest nieporozumieniem

- To nie ma nic wspólnego z wolnością słowa — komentuje ostatnią nowelizację ustawy medialnej prof. Janusz Golinowski — politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Posłuchaj całej rozmowy z prof. Januszem Golinowskim

- To jest jakieś szalone nieporozumienie, ponieważ to, że kapitał ma swoją narodową jak gdyby formułę to wydaje się oczywiste. Proszę wskazać gdziekolwiek w Europie państwo, w którym kapitał medialny jakiegoś koncernu przekracza 50 proc. W Polsce ma to miejsce i dlatego powrót do tego, co dzisiaj jest szczególnie istotne, a myślę tutaj o dywersyfikacji kapitału zewnętrznego jest bardzo istotne z punktu widzenia sprawności funkcjonowania mediów - powiedział gość „Popołudnia z nami".