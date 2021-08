Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki przypomina, że od 1 sierpnia trwa konkurs pod nazwą „Rosnąca odporność”, adresowany do gmin regionu. Pula nagród jest wysoka, więc warto podnieść szczepionkowe statystyki.

– Akcja jest adresowana do samorządów. Można bezkosztowo budżet gminy wzbogacić o milion złotych - to dla zwycięzcy konkursu. Pół miliona dla gminy, która w danym powiecie zajmie drugie miejsce i 250 tys zł za trzecie miejsce – mówił wicewojewoda Józef Ramlau.– Konkurs dotyczy przyrostu zaszczepień w gminie, a nie całkowitego poziomu wyszczepień – wyjaśniał Krzysztof Poskrop, pełnomocnik do spraw Narodowego Programu Szczepień przy wojewodzie.