Które projekty z Bydgoszczy w ramach Polskiego Ładu?

W czwartek w Bydgoszczy odbył się briefing prezydenta miasta Rafała Bruskiego na temat projektów zgłoszonych do finansowania z Polskiego Ładu.

Zdecydowano się zgłosić trzy projekty: zakup 46 nowych tramwajów, rewitalizację nabrzeży Brdy i rewitalizację Placu Kościeleckich.Wniosek na pierwszy projekt jest bez limitu finansowego, drugi z limitem finansowym 30 mln zł, a trzeci z limitem 5 mln zł.- Nie są znane reguły przyznawania środków, czekamy co zostanie przez rządzących wybrane. Niestety wygląda na to, że pieniądze, po raz kolejny, będą dzielone typowo uznaniowo – mówił podczas spotkania z dziennikarzami prezydent Rafał Bruski. Co ważne – projekty, które zgłaszamy są na etapie zaawansowania pozwalającym na ich rozpoczęcie w ciągu 6 miesięcy. Liczę na zaangażowanie parlamentarzystów obozu rządzącego z Bydgoszczy. To moment, kiedy mogą pokazać, jak ważny jest dla nich interes bydgoszczanek i bydgoszczan – dodał.- Rewitalizacja nabrzeży Brdy to zadanie, które bydgoszczanki i bydgoszczanie uznali za jeden z priorytetów inwestycyjnych miasta. Jesteśmy przygotowani na realizację odcinka od mostu Bernardyńskiego do mostu Kazimierza Wielkiego. Jednocześnie liczymy na wsparcie i zaangażowanie PW Wody Polskie, bo połowa kosztów Inwestycji to koszty po stronie właśnie Wód Polskich – mówił podczas briefingu zastępca prezydenta Michał Sztybel.Wnioski można składać do 15 sierpnia.