Bank Żywności. Jak działa, skąd bierze jedzenie i ilu jest potrzebujących?

– U nas żywność się nie marnuje, a pandemia tylko trochę przeszkodziła w naszych działaniach – tak zapewnia gość Rozmowy Dnia, Jadwiga Wojciechowska - prezes Banku Żywności w Toruniu.

Bank pozyskuje i rozdziela produkty żywnościowe potrzebującym, ale także uczy - na przykład - jak rozsądnie robić zakupy.– Nasza trenerka zapoznawała i zwracała uwagę naszym beneficjentom, że jak się idzie do sklepu powinno się mieć kartkę z wypisanymi produktami, nie kupować ponadto. Najlepiej nie korzystać z karty płatniczej, bo karta to jest taka, że można kupić i to i tamto, a potem się okazuje, że w lodówce to zalega. Uczyliśmy właśnie gospodarowania budżetem – powiedziała Jadwiga Wojciechowska.