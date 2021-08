Sąd Apelacyjny skrócił karę uczestnikowi strzelaniny w Toruniu, w 2017 roku

Nie 13, a 7 lat ma spędzić w więzieniu Tomasz S. ps. „Sopel", uczestnik strzelaniny na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu w 2017 toku. Tak zdecydował Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku uznał, że mężczyzna nie chciał zabić, a jedynie uczestniczył w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Wyrok dla jego kompanów - 6 i 4 lata pozbawienia wolności - został utrzymany. Sprawę opisały toruńskie „Nowości".Przypomnijmy, do strzelaniny doszło w biały dzień, w lipcu 2017 roku na ul. Mickiewicza. Jeden z oskarżonych strzelał do grupy mężczyzn z broni palnej, drugi z wiatrówki, trzeci użył rakietnicy. Prawdopodobnie doszło do starcia dwóch, rywalizujących o wpływy w mieście grup. Wszystko zaczęło się przed jedną z siłowni, kiedy grupa Tomasza S. miała zostać zaatakowana maczetą. Strzały na ul. Mickiewicza miały być odwetem za to.