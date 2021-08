Radio na fali! Byliśmy w Tleniu i w Gródku, na szlaku papieskim [zdjęcia]

Reporterzy Polskiego Radio PiK podróżują latem po regionie w poszukiwaniu pięknych miejsc i ciekawych ludzi. Dziś (10.08.) Marcin Doliński odwiedził Tleń, pływał kajakiem, a później pojechał do leśnictwa Gródek, na tamtejszy „Szlak papieski".

W Tleniu, nad rzeką w Wdą, odwiedziliśmy pana Tomasza i panią Katarzynę, czyli firmę Choroś - kajaki.- Co roku jest coraz większe zainteresowanie aktywnymi formami wypoczynku - także między innymi są to kajaki rodzinne. Dla rodzin z dziećmi polecamy odcinek rzeczny, czyli około 8 km ze Starej Rzeki, co daje półtorej, dwie godzinki płynięcia - mówi pani Katarzyna.Co dla zaawansowanych?- Mamy trasę całodniową z Błędna do Tlenia, to jest około 21 km. Trasa jest bardzo urozmaicona, pięknie meandruje. Jeżeli to dla kogoś jest zdecydowanie za mało, mamy jeszcze dłuższą trasę, czyli 29 km z Łup i to jest już województwo pomorskie... - zaprasza pan Tomasz.W Leśnictwie Gródek zainteresowaliśmy się szlakiem papieskim.- Na zalewie mamy przedwojenną figurę Stella Maris. W tym miejscu Karol Wojtyła odprawił mszę, a potem popłynął najpiękniejszym odcinkiem Wdy z Gródka do Leosi. Tam jest duży spadek, co przypominało pewnie rzekę górską. W tamtych czasach w Leosi jeszcze stał saperski most drewniany. A teraz mamy w Leosi łączkę papieską, jest figura Matki Boskiej, są wiaty. To miejsce jest często odwiedzane - mówi Hubert Lemańczyk, leśniczy z Leśnictwa Gródek.Więcej w materiale Marcina Dolińskiego.