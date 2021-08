Radny chce odejść z klubu. „Chyba, że PiS uwzględni poprawki do Polskiego Ładu”

- Jeśli rząd nie uwzględni w Polskim Ładzie poprawek zgłoszonych przez Porozumienie Jarosława Gowina, odejdę z klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej - zapowiada inowrocławski radny PiS Dobromir Szymański.

Chodzi o zmiany dotyczące podatków, finansowania samorządów i ustawy medialnej. O powodach swojej decyzji radny Dobromir Szymański poinformował podczas konferencji zorganizowanej wspólnie z przedsiębiorcą z Inowrocławia Markiem Słabińskim.- Niepokoją nas propozycje, które przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość do Polskiego Ładu, a szczególnie to, w jaki sposób uderzy to w przedsiębiorców i samorządy. Bardzo mnie niepokoi również szykowana ustawa medialna tzw. Lex TVN – mówi radny. - Jeżeli te poprawki nie zostaną uwzględnione, to Porozumienie Jarosława Gowina automatycznie opuści Zjednoczoną Prawicę, a ja opuszczę klub radnych Prawa i Sprawiedliwości.- W moim przypadku koszty, które ponoszę to w skali miesiąca między 70 a 80 proc. Jeżeli dołoży mi się następną pełną składkę od obrotu, składkę zdrowotną to moje koszty wzrosną do 90 proc., czyli działalność gospodarcza staje się w tym momencie bezcelowa dodaje Marek Słabiński. Jak podkreśla, Polski Ład w swoich założeniach wspiera głównie osoby o bardzo niskich kwalifikacjach, niskim poziomie wykształcenia i nieaktywne na rynku.