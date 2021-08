Od 1 września uczniowie mogą składać wnioski o marszałkowskie stypendia

Nawet 5 tysięcy złotych rocznie mogą otrzymać utalentowani i pracowici uczniowie kujawsko-pomorskich szkół w ramach trzech marszałkowskich programów stypendialnych. Ostatnie tygodnie wakacji to ostatni moment na przygotowanie dokumentów. Nabór wniosków rozpoczyna się 1 września.

Prymus Pomorza i Kujaw

Humaniści na start!

Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza II

Jak aplikować o stypendium:

Marszałkowskie stypendia edukacyjne dla uczniów szkół zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przyznawane są na 10 miesięcy danego roku szkolnego (rocznie od 2 do 5 tysięcy złotych), a ich wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę. Wsparcie można przeznaczyć na cele związane z rozwojem edukacyjnym – m.in. zakup książek, komputera, udział w dodatkowych zajęciach i konkursach, opłacenie dostępu do Internetu, dojazdów do szkoły oraz zakwaterowania. Stypendia finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.Uczniowie otrzymają wsparcie w ramach trzech programów stypendialnych:Pomysł przyznawania stypendiów powstał z myślą o uczniach, którzy uzyskują dobre wyniki w nauce z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków obcych oraz przedsiębiorczości. Marszałkowskie stypendia (w wysokości od 200 do 500 złotych miesięcznie) otrzymają uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz liceów, techników i szkół branżowych. W ubiegłym roku szkolnym wsparciem objęto 644 uczniów.Projekt skierowany jest do młodych, którzy osiągają bardzo dobre wyniki z przedmiotów humanistycznych. Chodzi o uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących, którzy z historii i języka polskiego uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 oraz są laureatami lub finalistami ogólnopolskich olimpiad z przedmiotów humanistycznych albo konkursów organizowanych w naszych regionie. W ubiegłym roku szkolnym stypendium otrzymało 400 uczniów. Comiesięczne wsparcie w tegorocznej edycji programu wyniesie od 200 do 400 złotych.Program wsparcia adresowany jest do utalentowanych uczniów klas drugich i wyższych techników, szkół zawodowych oraz uczniowie klas pierwszych szkoły branżowej drugiego stopnia w regionie. Środki z projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” mają pomóc w kształceniu potrzebnych na rynku pracy specjalistów. Stypendia (od 200 do 500 złotych miesięcznie) w roku szkolnym 2020/2021 otrzymało 500 uczniów.nabory wniosków od 1 do 30 września; potrzebne dokumenty: wniosek o przyznanie stypendium (dostępny od 1 września na stronie projektu), zaświadczenia lub dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach, kopia świadectwa szkolnego,wydruk elektronicznej wersji wniosku uzupełniony o podpisy wraz z dokumentami można składać osobiście w punkcie informacyjno-podawczym w pawilonie przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń).Więcej informacji na edukacja.kujawsko-pomorskie.pl, a także:Prymus Pomorza i Kujaw –prymus.kujawsko-pomorskie.pl, tel. 668 506 961, 883 326 609 oraz 668 507 768,Humaniści na start –humanisci.kujawsko-pomorskie.pl, tel. 883 359 314 oraz 883 353 678,Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II – zawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl, tel. 571 293 087, 883 359 302 oraz 784 995 076.