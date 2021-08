W tej bitwie zwyciężyła gęś. Gospodynie z Kaniewa pieką ją z zamkniętymi oczami

Najsmaczniejszą potrawę, zdaniem jury, przygotowały i sfilmowały do oceny panie z Koła Gospodyń Wiejskich Różanka w Kaniewie./fot. Andrzej Krystek

Kujawska potrawa z udem gęsim w roli głównej zdobyła pierwsze miejsce w wojewódzkim półfinale konkursu kulinarnego Bitwa Regionów dla kół gospodyń wiejskich organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolników.

Laureatom kujawsko - pomorskiego półfinału nagrody wręczono w niedzielę (08.08.) w Zarzeczewie koło Włocławka, podczas tradycyjnego festynu Ośrodka Doradztwa Rolniczego Kujawsko - Pomorskie Miodowe Lato. Najsmaczniejszą potrawę, zdaniem jury, przygotowały i sfilmowały do oceny panie z Koła Gospodyń Wiejskich Różanka w Kaniewie.- Udo gęsi podawane z prażuchą po kaniewsku - tajemnica tkwi w tym, że bierzemy produkty od lokalnych rolników, głównie z gminy Boniwo - wtedy jest najsmaczniej. Nie kombinujemy za bardzo: majeranek, papryka, sól, pieprz i to, co każda gospodyni ma w swoim przydomowym ogródku. Bez serca, nawet dobra receptura, nawet najlepszy kucharz nie pomoże i wyjdzie coś niesmacznego - mówią autorki najlepszej potrawy.Finał ogólnopolski konkursu Bitwa Regionów z udziałem zwyciężczyń 16 - tu wojewódzkich półfinałów odbędzie w Częstochowie podczas dożynek na Jasnej Górze 4 września. Tam finalistki podadzą jurorom przygotowane fizycznie potrawy.