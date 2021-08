Od dwudziestu lat spieszy na ratunek potrzebującym krwi. Bydgoska parafia Bożego Ciała tradycyjnie w sierpniu organizuje akcję krwiodawstwa.

- Niedzielna akcja krwiodawstwa jest 43. z kolei, ale 14 sierpnia minie 20 lat od dnia kiedy byliśmy jedyną parafią w diecezji, a zarazem jedyną w tej części Polski, która we wspomnienie św. ojca Maksymiliana rozpoczęła trwającą do dziś cykliczną akcję „Podaruj choremu kropelkę życia ". Dziękujemy wszystkim krwiodawcom minionych lat i cieszymy się z kolejnych osób, które oddając krew chorym ratują życie oraz przywracają zdrowie – informuje parafia na swoim profilu na Facebooku.W tym roku akcji towarzyszy hasło „Podaruj choremu kropelkę życia". W niedzielę (8 sierpnia) krwiobus parkuje obok dawnej kaplicy przy ul. Jesionowej 24. Od 8.30 do godziny 14.00 można oddać w nim krew. Akcji patronują święci: o. Maksymilian Kolbe i Jan Paweł II.