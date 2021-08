Miasteczko zdrowia stanęło w Ciechocinku. Na miejscu badania i szczepienia

W sobotę w Parku Zdrojowym Ciechocinku, w ramach programu Profilaktyka 40 plus, Kujawsko-Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zorganizował piknik dla mieszkańców miasta, turystów i kuracjuszy. Wszyscy chętni mogli skorzystać z badań i zaszczepić się przeciw COVID-19.

- Cieszymy się, że z Oddziałem NFZ możemy stworzyć ciekawą ofertę dla mieszkańców, turystów i kuracjuszy. Ta propozycja ma charakter kompleksowy, albowiem w ramach pikniku zdrowotnego 40 plus można przeprowadzić badania lekarskie, a wszyscy, którzy jeszcze nie zaczepili się mogą przyjąć jednorazową szczepionkę Johnson & Johnson - powiedział wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau.Wicewojewoda przypomniał, że w regionie trwa zainicjowana przez wojewodę Mikołaja Bogdanowicza akcji objazdu powiatów przez szczepionkobus i wszyscy chętni mogą się zaszczepić.Zastępca dyrektora ds. medycznych Oddziału NFZ Beata Nowacka podkreśliła, że epidemia COVID-19 zmieniła styl życia większości osób, między innymi nastąpiło ograniczenie uprawiania różnego rodzaju sportów, rzadziej pojawiano się w gabinetach lekarskich i rzadziej przeprowadzano badania lekarskie.- Program Profilaktyka 40 plus jest po to, aby Polacy zaczęli dbać o swoje zdrowie, robili badania. Program przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn od 40 roku życia. To program Polskiego Ładu, dzięki któremu osoby te mogą wykonać pakiet badań diagnostycznych. Chcąc przystąpić do tego programu wystarczy wypełnić ankietę, a w czasie pikniku obecni są nasi pracownicy, którzy pomagają je wypełnić i wyjaśniają wszelkie wątpliwości - powiedziała Nowacka.W pobliżu Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego eksperci z NFZ odpowiadali pytania dotyczące Programu Profilaktyka 40 plus, a także pomagali wypełnić ankiety, dzięki której można otrzymać e-skierowanie na badania.Dodatkowo wszyscy, którzy odwiedzili park bez ograniczeń wiekowych mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji medycznych i badań profilaktycznych. Dostępne były: badania poziomu glukozy i cholesterolu we krwi oraz saturacji, pomiary ciśnienia tętniczego, ocena miarowości pracy serca, konsultacje lekarza POZ, lekarza kardiologa i lekarza onkologa oraz dietetyka, obliczanie wskaźnika masy ciała, analizy składu masy ciała, mammografia w mammobusie dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat.Chętni mogli zaczepić się przeciw COVID-19 w szczepionkobusie. W czasie pikniku można było otrzymać od ręki Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i potwierdzić swój Profil Zaufany.Oddział NFZ zorganizował piknik we współpracy m.in.: z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miasta w Ciechocinku, Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Kujawskim i 22. Wojskowym Szpitalem Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Ciechocinku.Głównym celem ogólnopolskiego programu Profilaktyka 40 plus jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. W związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia.Program ruszył 1 lipca i będzie realizowany do 31 grudnia. Każdy uprawniony może skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który realizuje program. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym. Przedsięwzięcie zakłada realizację licznych badań diagnostycznych w formie pakietów przeznaczonych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.