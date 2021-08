Lanie asfaltu na toruńskim moście. Będzie trwały jak beton

Ponad 4 tys. metrów kwadratowych lanego asfaltu ułożą w sobotę drogowcy na toruńskim Moście im. Marsz. Józefa Piłsudskiego.

Jest on 12 proc. droższy od tradycyjnych materiałów, jednak jest też od nich dwukrotnie trwalszy.- To bardzo dobry materiał jeśli chodzi o o mosty, ma bowiem specyficzne właściwości takie jak twardość oraz nieprzepuszczalność podobną do betonu. Ma to niebagatelne znaczenie właśnie przy takich konstrukcjach, dlatego że taka warstwa stanowi doskonałą izolację. Jest to szczególnie korzystne w okresie zimowym, gdzie następuje przemarzanie i przesiąkanie - powiedział Ireneusz Makowski z Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.W niedzielę (8 sierpnia) dalsze prace związane z układaniem asfaltu. Rozbudowa mostu ma się zakończyć do grudnia.